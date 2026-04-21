पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ गए मुसलमान? बांग्लादेश या घुसपैठ नहीं, हिंदुओं से जुड़ी है वजह

बंगाल में आने वाले शरणार्थी केवल पूर्वी सीमाई इलाके से नहीं आए थे, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र से भी आए थे। जनगणना के आंकड़ों से भी इसके संकेत मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के 1.8 प्रतिशत लोगों ने अपनी मातृभाषा उर्दू बताई है। पश्चिम बंगाल के 19 में से छह जिलों में उर्दू बोलने वाले करीब 11 प्रतिशत हैं। कोलकाता में यह आंकड़ा 63 प्रतिशत है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर मुसलमानों को बांग्लादेशी बताना सच को झुठलाना है।