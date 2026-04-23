UP Board Result 2026 : रिजल्ट में दिखी नई तस्वीर: 54 ट्रांसजेंडर समेत 53 लाख से अधिक छात्रों का फैसला,जानें नया अपडेट

UP Board Results 2026 Today: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के इतिहास के सबसे बड़े परीक्षा परिणामों में से एक आज घोषित होने जा रहा है। हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के करीब 53 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार आज शाम 4 बजे खत्म होगा। इस बार का परिणाम कई मायनों में खास है,समावेशिता, तकनीक के उपयोग और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था ने इसे नई पहचान दी है।