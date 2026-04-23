23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UP Board Result 2026 : रिजल्ट में दिखी नई तस्वीर: 54 ट्रांसजेंडर समेत 53 लाख से अधिक छात्रों का फैसला,जानें नया अपडेट

UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी होगा, 53 लाख से अधिक छात्र, 54 ट्रांसजेंडर और 360 बंदी परीक्षार्थियों का भविष्य आज तय होगा।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ritesh Singh

Apr 23, 2026

रिजल्ट में दिखी नई तस्वीर: 54 ट्रांसजेंडर समेत 53 लाख सपनों का फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

रिजल्ट में दिखी नई तस्वीर: 54 ट्रांसजेंडर समेत 53 लाख सपनों का फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Board Results 2026 Today: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के इतिहास के सबसे बड़े परीक्षा परिणामों में से एक आज घोषित होने जा रहा है। हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के करीब 53 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार आज शाम 4 बजे खत्म होगा। इस बार का परिणाम कई मायनों में खास है,समावेशिता, तकनीक के उपयोग और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था ने इसे नई पहचान दी है।

53 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 28,14,612 छात्र और 25,23,112 छात्राएं शामिल हैं। इसके साथ ही 54 ट्रांसजेंडर परीक्षार्थियों की भागीदारी ने इस परीक्षा को और अधिक समावेशी बनाया है। वहीं 360 ऐसे अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी, जो विभिन्न जेलों में बंद हैं। हाईस्कूल के लगभग 26.02 लाख और इंटरमीडिएट के 24.91 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य आज तय होगा।

8033 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा

परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने हर स्तर पर सख्ती बरती, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रही।

समावेशिता की नई मिसाल

54 ट्रांसजेंडर परीक्षार्थियों की भागीदारी इस बार की परीक्षा की सबसे खास बातों में से एक है। यह शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और समावेशिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही जेलों में बंद 360 परीक्षार्थियों को भी परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया गया, जो शिक्षा के अधिकार को मजबूत करता है।

रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन प्रक्रिया

यूपी बोर्ड ने इस बार परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहद कम समय में पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मात्र 15 कार्यदिवसों में परीक्षा और कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो देशभर में एक मिसाल मानी जा रही है।

नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था

इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए:

  • सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी20 संवेदनशील केंद्रों पर जैमर की व्यवस्थाप्रश्नपत्रों के ‘रिजर्व सेट’ की उपलब्धताऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली (पोर्टल और मोबाइल ऐप) का उपयोग
  • इन सभी उपायों से परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई।

उत्तर पुस्तिकाओं में बड़ा बदलाव

इस वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं में भी बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार A4 पोर्ट्रेट फॉर्मेट में उत्तर पुस्तिकाएं तैयार की गईं, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर बोर्ड का लोगो और हाशिया अंकित था। इससे कॉपियों की सुरक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाया गया।

 ऑनलाइन उपलब्ध होगा रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा डिजिलॉकर (https://results.digilocker.gov.in) पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट देखने में कोई परेशानी न हो।

शाम 4 बजे आएगा फैसला

यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है।

मंत्री ने दी अग्रिम शुभकामनाएं

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गुलाब देवी ने सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों ने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी है और उन्हें अपने परिणाम पर गर्व होना चाहिए।

भविष्य की दिशा तय करेगा परिणाम

  • 10वीं और 12वीं का रिजल्ट छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है।
  • 10वीं के बाद छात्र अपने करियर की दिशा तय करते हैं12वीं के बाद उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का चयन होता है
  • इसलिए यह परिणाम लाखों छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा।

ये भी पढ़ें

LDA: ऐशबाग में बड़ा एक्शन: 200 करोड़ की जमीन होगी खाली, आम लोगों को मिलेंगे सस्ते फ्लैट
लखनऊ
ऐशबाग में 200 करोड़ की नजूल जमीन से हटेगा कब्जा, मध्यम वर्ग के लिए बनेंगे 264 फ्लैट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 12:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP Board Result 2026 : रिजल्ट में दिखी नई तस्वीर: 54 ट्रांसजेंडर समेत 53 लाख से अधिक छात्रों का फैसला,जानें नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में प्रेमी के घर वालों के इनकार करने पर युवती चढ़ गई मोबाइल टावर पर, बोली-जान दे दूंगी

युवती चढ़ गई टावर पर, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
प्रयागराज

Website हुई स्लो, तो घबराएं नहीं, इन 3 तरीकों से तुरंत देखें UP Board Result 2026

Website Down होने पर SMS से ऐसे देखें मार्क्स
प्रयागराज

कानूनी फाइलें गुम करने वाले क्लर्क पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, कहा- यह गंभीर अपराध

प्रयागराज

सिर्फ दो मामले दर्ज होने से कोई व्यक्ति ‘गुंडा’ नहीं हो जाता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी

प्रयागराज

UP Board Result 2026 Update: यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित, कल शाम 4 बजे आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम

up board,up board result 12th,upmsp result 12th upresults.nic.in,up board result 10th,upresults nic,up result,up board result 2026 kab aayega,up board ka result,upmsp result 10th,up board 10th result 2026,up board 12th result 2026,यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 upmsp,up msp.in result 2026,यूपी बोर्ड परिणाम डिजिलॉकर,upmsp edu in 2026,यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा,sarkari result up board 2026,upresults,up board 2026 ka result kab aaega,यूपी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं,up board 2026 result,10th result 2026 up board,up board result 10th 2026,12th result 2026 up board,upmsp यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026,यूपी बोर्ड रिजल्ट 10th 12th,up board result 12th 2026,up board ka result kab aayega,up board result 2026 link,यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा,up board result 10th download,sarkari result up board,यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब निकलेगा
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.