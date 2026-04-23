‘उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए’, प्रेगनेंसी रोकने के लिए खिलाई गर्भ निरोधक गोलियां, पीड़िता बोली-अन्य लड़कियों से भी रिलेशन

Resident Doctor Had Abusive Relationship: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित तेलीबाग इलाके में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है उसने अपने सहपाठी और सहकर्मी सचिन गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोपी भी पीजीआई संस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर है और दिल्ली का निवासी बताया जा रहा है।