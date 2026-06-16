UP Election: इसी साल हो सकते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव, मतदाता सूचियां जल्दी तैयार करने की कवायद



तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, मणिपुर व उत्तराखंड में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। इनमें से उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में 9 फरवरी से जनगणना का दूसरा चरण शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। जनगणना कार्य में सामान्यत: शिक्षक व अन्य कर्मचारी काम करते हैं और चुनाव में भी इन्हीं कर्मचारियों का जिम्मा रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दोनों 'राष्ट्रीय कार्य', जनगणना व चुनाव, एक ही समय होने से प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना में करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारी जुटेंगे। इसी वजह से चुनाव आयोग खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जनगणना को प्रभावित किए बिना जल्दी चुनाव कराने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अन्य राज्यों में भी जल्दी चुनाव करवाए जा सकते हैं।