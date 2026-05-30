धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी मोनिका यादव ने की भाजपा नेता गौरव चौधरी से शादी

UP Political Marriage Gaurav Chaudhary and Monica Yadav : उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी शादी की चर्चा जोरों पर है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता गौरव चौधरी ने फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव के साथ हिमाचल प्रदेश में विवाह कर लिया है। यह शादी सिर्फ दो नेताओं का निजी रिश्ता नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों और चर्चाओं को भी जन्म दे रही है। खास बात यह है कि मोनिका यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी रह चुकी हैं। ऐसे में इस विवाह ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।