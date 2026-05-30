‘बच्चियां अनाथ हो गईं’, रोते बिलखते 6 साल की बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि; भाई ने ही की थी भाई की हत्या, पूरा मामला जानिए

Daughter Performs Last Rites of Father: उत्तर प्रदेशके मेरठ के बहसूमा क्षेत्र स्थित महमूदपुर सिखेड़ा गांव में 9 बीघा जमीन के विवाद ने एक परिवार को पूरी तरह उजाड़ दिया। छोटे भाई अंकुर की हत्या के मामले में बड़ा भाई कपिल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। शुक्रवार को जब पोस्टमार्टम के बाद अंकुर का शव गांव पहुंचा तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब छह साल की बेटी किट्टो ने अपने पिता को मुखाग्नि दी।