हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला के शव को कब्र से निकाला, क्या है पूरा मामला?

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कब्रिस्तान और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बाबूपुरवा थाना पुलिस के अलावा उन्नाव पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतका के परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।