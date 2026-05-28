Kanpur News : अब कंप्यूटर चलाएंगे ट्रेनें, 15 करोड़ की हाईटेक EI सिस्टम से बदलेगा पूरा सिग्नलिंग ढांचा

इस परियोजना को लागू करने के लिए 21 जून को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मेगा ब्लॉक लेने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद रूट डायवर्जन और सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान कुछ ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है।