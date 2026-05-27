बकरा मंडी में बवाल! पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर FIR, गनर से हाथापाई और धमकी के आरोप

जानकारी के मुताबिक, चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में इन दिनों Bakra Market लगी हुई है। बकरीद नजदीक होने के कारण देर रात तक मंडी में भारी भीड़ और कारोबार चल रहा है। आरोप है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ मंडी पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मंडी में आने वाले कारोबारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी।