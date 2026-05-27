27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Bakrid 2026: कानपुर में सुबह से गूंजेगी तकबीर, जानिए अपने शहर में होने वाली नमाज का स्थान और टाइमिंग

Bakrid Namaz Kanpur: कानपुर में ईद-उल-अजहा की नमाज को लेकर सभी प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में समय घोषित कर दिया गया है। मरकजी ईदगाह बेनाझाबर में सुबह 7:30 बजे नमाज होगी। कई मस्जिदों में भीड़ को देखते हुए दो चरणों में नमाज अदा कराने की तैयारी की गई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 27, 2026

Bakrid Namaz

सांकेतिक फोटो (सोर्स-AI)

Kanpur Bakrid Namaz Timing 2026: ईद-उल-अजहा (Bakrid) की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर शहर की प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग घोषित कर दी गई है। मरकजी ईदगाह बेनाझाबर में बकरीद की नमाज गुरुवार सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी। यहां केवल एक बार ही नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं, कई बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में भीड़ को देखते हुए दो चरणों में नमाज कराने की व्यवस्था की गई है।

मरकजी ईदगाह समेत प्रमुख ईदगाहों का समय

शहर की प्रमुख ईदगाहों में नमाज के समय को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईदगाह सुजातगंज में सुबह 6 बजे नमाज होगी, जबकि ईदगाह फेथपुलगंज में 6:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह बगाही बाबूपुरवा में सुबह 7 बजे नमाज रखी गई है।

इसके अलावा ईदगाह चांदमारी और ईदगाह उसमानपुर में सुबह 7:30 बजे नमाज होगी। ईदगाह जाजमऊ, मसवानपुर और नवाबगंज में सुबह 8 बजे नमाज का समय तय किया गया है। ईदगाह गद्दियाना में सुबह 8:30 बजे नमाज होगी। मछरिया ईदगाह में भीड़ को देखते हुए दो बार नमाज अदा कराई जाएगी, जिसका समय सुबह 7:30 बजे और 8:30 बजे रखा गया है।

मस्जिदों में भी दो चरणों में नमाज की तैयारी

कई मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दो बार नमाज कराने की व्यवस्था की गई है। मस्जिद शफियाबाद में सुबह 6:30 बजे और 8 बजे नमाज होगी। शशिया जामा मस्जिद ग्वालटोली में सुबह 7 बजे और 11 बजे नमाज अदा की जाएगी।

मस्जिद आयशा सिद्दिकिया कुलीबाजार और मस्जिद अशरफाबाद जाजमऊ में सुबह 7 बजे नमाज होगी। जामा मस्जिद पटकापुर और मकतबा इमामिया जूही सफेद कालोनी में सुबह 7:30 बजे नमाज का समय तय किया गया है।

मस्जिद कुरसवां पटकापुर, मस्जिद अहले बैत बेकनगंज और मकतब इमामिया अजीतगंज में सुबह 8 बजे नमाज होगी। वहीं बैतुल सलात पोखरपुर और मकतबा इमामिया समिति जूही सफेद कालोनी में सुबह 8:30 बजे नमाज रखी गई है।

प्रशासन और कमेटियों ने की अपील

ईद-उल-अजहा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए मस्जिद कमेटियों और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वही इस बार कानपुर में बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय में खास उत्साह दिखाई दे रहा है और शहर की सभी प्रमुख ईदगाहों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बकरीद

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 May 2026 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Bakrid 2026: कानपुर में सुबह से गूंजेगी तकबीर, जानिए अपने शहर में होने वाली नमाज का स्थान और टाइमिंग

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर में नौतपा का असर: 44.3°C की भीषण गर्मी से शहर बना ‘हॉट जोन’, लू और धूल भरी आंधी का अलर्ट

Kanpur scorching heat
कानपुर

Kanpur News: 21 जून को बंद रहेगा कानपुर सेंट्रल, कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला टर्मिनल

Kanpur Central Railway Station
कानपुर

बकरा मंडी में बवाल! पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर FIR, गनर से हाथापाई और धमकी के आरोप

कानपुर

बकरीद पर कानपुर में ट्रैफिक अलर्ट: 28 मई को सुबह से बदलेगा शहर का रूट, कई रास्तों पर डायवर्जन लागू

Kanpur Traffic
कानपुर

फर्जी RBI अफसर बनकर उड़ाए ₹95 लाख, लग्जरी लाइफ जी रहे पति-पत्नी को दबोच लाई कानपुर पुलिस

RBI Fraud, Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.