Bakrid 2026: कानपुर में सुबह से गूंजेगी तकबीर, जानिए अपने शहर में होने वाली नमाज का स्थान और टाइमिंग

ईद-उल-अजहा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए मस्जिद कमेटियों और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से समय पर पहुंचने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वही इस बार कानपुर में बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय में खास उत्साह दिखाई दे रहा है और शहर की सभी प्रमुख ईदगाहों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।