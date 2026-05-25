जांच में बड़ा खुलासा: आईटीबीपी जवान की मां का क्यों काटना पड़ा था हाथ, दोनों अस्पतालों पर मुकदमे के आदेश

पुलिस के अनुसार, पहले जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, वह स्पष्ट और निर्णायक नहीं थी। उसमें किसी भी अस्पताल की सीधी जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मेडिकल टीम से दोबारा बिंदुवार स्पष्टीकरण और दोष निर्धारण सहित रिपोर्ट मांगी। संशोधित रिपोर्ट में साफ तौर पर माना गया कि पारस अस्पताल और कृष्णा अस्पताल ने उपचार में अत्यधिक विलंब किया। रिपोर्ट के मुताबिक समय रहते सही इलाज नहीं मिलने से पीड़िता की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। इसी आधार पर दोनों अस्पतालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।