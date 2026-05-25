Kanpur News:10 दिन में चौथी बार पेट्रोल-डीजल महंगा, चालक और व्यापारी बोले,अब जीना मुश्किल हो गया

Kanpur। 25 मई 2026 की सुबह एक बार फिर आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बार पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार बढ़ोतरी है,जिससे ईंधन की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव व्यापार, ट्रांसपोर्ट और घरेलू बजट पर भी साफ दिखाई देने लगा है।