24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:जिस ऑपरेटर पर था भरोसा, वही निकला मास्टरमाइंड, फैक्ट्री से उड़ाईं थी 10 लाख की रांगा सिल्ली, गिरफ्तार

Kanpur Factory Theft:पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में ऑपरेटर ने ही साथी के साथ मिलकर 110 रांगा सिल्ली चोरी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 108 सिल्ली बरामद कीं। बरामद माल की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 24, 2026

Kanpur News, Panki Police, Factory Theft

पनकी पुलिस की गिरफ्त में फैक्ट्री से रांगा की सिल्ली चोरी करने वाले गिरफ्तार आरोपी

कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री से रांगा (लेड) की सिल्ली चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरी की वारदात को फैक्ट्री में काम करने वाले ऑपरेटर ने ही अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपये कीमत की 108 सिल्ली बरामद कर ली हैं।

फैक्ट्री मालिक की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस

पनकी थाना क्षेत्र के साइट नंबर-3 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री के मालिक धीरज गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी फैक्ट्री में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत शिवम 22 मई को रांगा की 110 सिल्ली चोरी कर फरार हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सीसीटीवी और तकनीकी जांच से खुला चोरी का राज

मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों की लोकेशन और गतिविधियों की अहम जानकारी मिली।मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पानी की टंकी के पास से ग्वालियर निवासी शिवम किरार और अभिषेक कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया।

ग्वालियर में बेचने की थी तैयारी, उससे पहले दबोचे गए

पूछताछ में सामने आया कि शिवम फैक्ट्री में ऑपरेटर था और उसने अपने साथी अभिषेक के साथ मिलकर चोरी की पूरी साजिश रची थी। दोनों चोरी की गई सिल्ली को ग्वालियर ले जाकर दुकानों में कम कीमत पर बेचने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 108 रांगा की सिल्ली बरामद की है। बरामद माल की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।

डीसीपी बोले-अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में

डीसीपी पश्चिम ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले में यह भी जांच की जा रही है कि चोरी की वारदात में अन्य लोग शामिल थे या नहीं। साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास का सत्यापन भी कराया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 07:27 pm

Published on:

24 May 2026 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:जिस ऑपरेटर पर था भरोसा, वही निकला मास्टरमाइंड, फैक्ट्री से उड़ाईं थी 10 लाख की रांगा सिल्ली, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:रात में कटते थे टैंकर, सुबह पहुंच जाता था तेल… पनकी में ऐसे पकड़ा गया ऑयल चोरी का बड़ा खेल

Kanpur News, Panki Police, Oil Theft Gang
कानपुर

Kanpur News:मोबाइल में APK डाउनलोड करते ही साफ हो गए थे 1.27 करोड़, मुंबई से गिरफ्तार हुआ साइबर ठग

Cyber Crime, Kanpur Police, SIM Swap Fraud
कानपुर

Kanpur News:ITBP जवानों के वायरल वीडियो से मचा बवाल, अखिलेश यादव बोले, दिल्ली का भरोसा लखनऊ से टूटा

ITBP, Kanpur News, Police Commissioner Office, Viral Video, Akhilesh Yadav, UP Politics, ITBP Controversy, Law and Order, Social Media Viral, Uttar Pradesh News
कानपुर

Kanpur News:अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में दो और आरोपी गिरफ्तार,अब तक 13 पहुंचे जेल

Illegal Kidney Transplant, Organ Trafficking
कानपुर

Kanpur News:महंगाई पर कांग्रेस का हमला, बोली- 10 दिन में तीन बार ‘जेब पर वार’

LPG price rise, Congress attack, BJP government
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.