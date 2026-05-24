Kanpur News:जिस ऑपरेटर पर था भरोसा, वही निकला मास्टरमाइंड, फैक्ट्री से उड़ाईं थी 10 लाख की रांगा सिल्ली, गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि शिवम फैक्ट्री में ऑपरेटर था और उसने अपने साथी अभिषेक के साथ मिलकर चोरी की पूरी साजिश रची थी। दोनों चोरी की गई सिल्ली को ग्वालियर ले जाकर दुकानों में कम कीमत पर बेचने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 108 रांगा की सिल्ली बरामद की है। बरामद माल की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।