Kanpur News:रात में कटते थे टैंकर, सुबह पहुंच जाता था तेल… पनकी में ऐसे पकड़ा गया ऑयल चोरी का बड़ा खेल

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों को योजनाबद्ध तरीके से हाते तक लाया जाता था। इसके बाद गैस कटर की मदद से टैंकर के वाल्व का लॉक काटा जाता था और पाइप के जरिए तेल निकाला जाता था। चोरी के बाद टैंकरों को दोबारा गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाता था, जिससे किसी को आसानी से शक न हो। पुलिस के अनुसार यह काम बेहद सुनियोजित तरीके से किया जाता था। आरोपी चोरी किए गए तेल को अलग-अलग माध्यमों से ऊंचे दामों में बेचते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह कितने समय से इस अवैध कारोबार को चला रहा था।