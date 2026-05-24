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Kanpur News:रात में कटते थे टैंकर, सुबह पहुंच जाता था तेल… पनकी में ऐसे पकड़ा गया ऑयल चोरी का बड़ा खेल

Oil Theft Gang:पनकी में इंडियन ऑयल डिपो के पास तेल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। गैस कटर से टैंकर का लॉक काटकर तेल निकाला जाता था। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर टैंकर, पाइप और उपकरण बरामद किए, जबकि मुख्य आरोपी फरार है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 24, 2026

Kanpur News, Panki Police, Oil Theft Gang

पनकी पुलिस की गिरफ्त में तेल चोरी गिरोह के तीन आरोपी

कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल डिपो के पास तेल चोरी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक टैंकर, पाइप, गैस कटर और तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह टैंकरों से चोरी कर निकाले गए तेल को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता था। मामले में मुख्य आरोपी वकील अहमद अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

सूचना के बाद पुलिस ने हाते में मारा छापा

थाना पनकी पुलिस को 23 मई 2026 को सूचना मिली थी कि इंडियन ऑयल डिपो के पास स्थित एक हाते में कुछ लोग टैंकरों से अवैध तरीके से तेल निकाल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने चार लोगों को मौके पर तेल चोरी करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख शाहीन उर्फ भानु, रोहित सैनी, आशीष कुमार श्रीवास्तव और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, गैस कटर और अन्य उपकरण भी बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला संगठित गिरोह से जुड़ा हुआ पाया गया है।

गैस कटर से काटा जाता था वाल्व का लॉक

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों को योजनाबद्ध तरीके से हाते तक लाया जाता था। इसके बाद गैस कटर की मदद से टैंकर के वाल्व का लॉक काटा जाता था और पाइप के जरिए तेल निकाला जाता था। चोरी के बाद टैंकरों को दोबारा गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाता था, जिससे किसी को आसानी से शक न हो। पुलिस के अनुसार यह काम बेहद सुनियोजित तरीके से किया जाता था। आरोपी चोरी किए गए तेल को अलग-अलग माध्यमों से ऊंचे दामों में बेचते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह कितने समय से इस अवैध कारोबार को चला रहा था।

गिरोह में ड्राइवरों और वाहन स्वामियों की भूमिका आई सामने

पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ टैंकर चालक और वाहन स्वामी भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक शेख शाहीन उर्फ भानु और उसके पिता वकील अहमद गिरोह के मुख्य संचालक बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों ड्राइवरों को लालच देकर तेल चोरी के इस अवैध धंधे में शामिल करते थे। इसके बाद चोरी किए गए तेल को बाजार में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। पुलिस ने मौके से लगभग 50 लीटर निकाला गया ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया, जबकि टैंकर में करीब 20 हजार लीटर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद मिला। मामले के सामने आने के बाद तेल परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

मुख्य आरोपी फरार, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच

पुलिस कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी वकील अहमद मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी शेख शाहीन उर्फ भानु का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। पुलिस अब उसके पुराने मामलों की जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह का नेटवर्क किन-किन जिलों तक फैला हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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Published on:

24 May 2026 05:23 pm

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