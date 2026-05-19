Kanpur News:‘तेल चोर गैंग’ का खुलासा, हाईवे पर खड़े टैंकरों को बनाते थे निशाना, 1400 लीटर डीजल बरामद

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे हाईवे किनारे खड़े डीजल और पेट्रोल से भरे टैंकरों को निशाना बनाते थे। आरोपी मशीन और पाइप की मदद से टैंकरों से तेल निकाल लेते थे। इसके बाद चोरी किए गए तेल को ड्रम और पीपियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर कम कीमत में बेच दिया जाता था। पुलिस ने श्याम होटल के पीछे छापेमारी कर दो ड्रम, कई भरी और खाली पीपियां और तेल निकालने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से इस काम में लगा था और कई टैंकर चालकों से भी पूछताछ की जाएगी।