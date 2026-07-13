13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

LLB छात्र ने खुद को अधिवक्ता बताकर महिला को फंसाया, अश्लील वीडियो से वर्षों तक करता रहा ब्लैकमेल, गिरफ्तार

Kanpur Crime News:कानपुर में खुद को अधिवक्ता बताने वाले एलएलबी छात्र को महिला के साथ धोखाधड़ी, दुष्कर्म और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने विश्वास जीतकर महिला को अपने जाल में फंसाया और वर्षों तक उसका शोषण किया।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jul 13, 2026

Fake Advocate, Kanpur

महिला से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एलएलबी छात्र पुलिस - फोटो -पुलिस मीडिया सेल

Fake Advocate Kanpur Case:कानपुर में एक महिला को खुद को अधिवक्ता बताकर झांसे में लेने, नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो के जरिए वर्षों तक ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। रावतपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

कचहरी में हुई पहचान, कानूनी मदद के बहाने बढ़ाया संपर्क

पुलिस के अनुसार, रावतपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला की वर्ष 2022 में कचहरी में एक मामले की पैरवी के दौरान बजरिया निवासी पवन गौतम से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने खुद को अधिवक्ता बताया और कानूनी सलाह देने के नाम पर महिला का विश्वास जीत लिया। बाद में जांच में सामने आया कि वह अधिवक्ता नहीं, बल्कि एलएलबी का छात्र है। महिला के पति की तबीयत खराब रहने के कारण वह अक्सर अकेले कचहरी आती-जाती थी, जिसका आरोपी ने फायदा उठाया।

नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने कानूनी सलाह देने के बहाने उसे एक फ्लैट पर बुलाया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने पर जब महिला ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद आरोपी वर्षों तक वीडियो सार्वजनिक करने का डर दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

बात नहीं मानी तो रिश्तेदारों और स्कूल शिक्षिका को भेज दिया वीडियो

महिला के मुताबिक, वर्ष 2026 में उसने आरोपी के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर अश्लील वीडियो उसके रिश्तेदारों और उसके बेटे के स्कूल की शिक्षिका को भेज दिए। घटना से आहत महिला ने जून में रावतपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

मामले की विवेचना बिठूर के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कर रहे थे। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर रावतपुर पुलिस ने बजरिया स्थित आरोपी के घर के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 11:07 am

Published on:

13 Jul 2026 11:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / LLB छात्र ने खुद को अधिवक्ता बताकर महिला को फंसाया, अश्लील वीडियो से वर्षों तक करता रहा ब्लैकमेल, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

kanpur scorpio truck collision
कानपुर

Weather Update : कानपुर मंडल पर मानसून मेहरबान, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा

Kanpur Weather, Kanpur Heatwave, Uttar Pradesh Weather Forecast, IMD
कानपुर

कानपुर होटल सुसाइड केस: पहचान छुपाकर पहुंचे थे कमरा लेने, आधार कार्ड ने खोली थी प्रेमी-प्रेमिका की पोल

Kanpur crime
कानपुर

Kanpur News: एक क्लिक और खाते से ₹21.29 लाख गायब, कानपुर में Video KYC के बहाने साइबर ठगों ने डॉक्टर को लगाया चूना

Kanpur Cyber Fraud
कानपुर

Ram Mandir Donation Theft :राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- जब आरोपी ही जांच करेंगे तो सच कैसे आएगा?

Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.