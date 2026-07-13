LLB छात्र ने खुद को अधिवक्ता बताकर महिला को फंसाया, अश्लील वीडियो से वर्षों तक करता रहा ब्लैकमेल, गिरफ्तार

मामले की विवेचना बिठूर के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक कर रहे थे। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर रावतपुर पुलिस ने बजरिया स्थित आरोपी के घर के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।