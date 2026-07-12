Weather Update : कानपुर मंडल पर मानसून मेहरबान, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। खराब मौसम के समय सुरक्षित पक्के मकानों में ही शरण लें। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बदलता रह सकता है। लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।