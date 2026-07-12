Weather Update : कानपुर मंडल पर मानसून मेहरबान, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा

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Weather Forecast 24 Hours:कानपुर मंडल में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान पूरे मंडल में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और सक्रिय मानसून के प्रभाव से कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उमस का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा।
मौसम विभाग ने कानपुर नगर और उन्नाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इन दोनों जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। खराब मौसम के दौरान बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा, इसलिए लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है।
कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। पूरे मंडल में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। खासकर कन्नौज और फर्रुखाबाद में दिनभर बादल छाए रहने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। हालांकि हवा में नमी 55 से 60 प्रतिशत तक रहने के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है। औरैया और कानपुर देहात के कुछ इलाकों में बादलों के बीच हल्की धूप निकल सकती है। ऐसे में तापमान बढ़ने से उमस और अधिक महसूस होगी।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। खराब मौसम के समय सुरक्षित पक्के मकानों में ही शरण लें। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बदलता रह सकता है। लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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