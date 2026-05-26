बकरीद पर कानपुर में ट्रैफिक अलर्ट: 28 मई को सुबह से बदलेगा शहर का रूट, कई रास्तों पर डायवर्जन लागू

यातायात पुलिस ने नमाजियों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की है। लाल इमली और गोल चौराहा की तरफ से आने वाले लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन निर्धारित स्थानों पर खड़े कर सकेंगे। जरीब चौकी और पी रोड की तरफ से आने वालों के लिए रामबाग तिराहे के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं 80 फीट रोड से आने वाले लोग ब्रह्मनगर चौराहे से पहले वाहन पार्क कर सकेंगे।