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21 जून को ‘रेल ब्लॉक’ से थमेगी रफ्तार, तकनीकी अपग्रेड के लिए ट्रेनों पर पड़ेगा बड़ा असर

Uttar Pradesh Railway Block:21 जून को रेलवे बड़े तकनीकी ब्लॉक के तहत इंटरलॉकिंग व सिग्नलिंग सिस्टम का अपग्रेड करेगा, जिससे 11–20 ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ रद्द या मार्ग बदले जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले स्थिति जांच लें।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 26, 2026

Railway Block

सांकेतिक फोटो

रेल यात्रियों के लिए 21 जून का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि रेलवे ने इस दिन बड़े पैमाने पर तकनीकी काम के लिए कई रूटों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित करने का निर्णय लिया है। इसे आम भाषा में ‘ट्रेनों का लॉकडाउन’ कहा जा रहा है, जिसमें कुछ समय के लिए रेल यातायात रोककर जरूरी मरम्मत और अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ेगा, जिन्हें अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। रेलवे का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और इसका उद्देश्य भविष्य में सुरक्षित और सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करना है।

इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम का बड़ा अपग्रेडेशन कार्य

रेलवे द्वारा 21 जून को जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाएगा, उसमें इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण शामिल है। यह वही तकनीकी व्यवस्था है जो ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करती है और दुर्घटनाओं से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। पुराने सिस्टम को नए और आधुनिक तकनीक से बदला जाएगा, जिससे रेल संचालन अधिक सुरक्षित और सटीक हो सके। इस काम के दौरान संबंधित रेल सेक्शन पर कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ब्लॉक रहेगा, यानी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ऐसे ब्लॉक समय-समय पर जरूरी होते हैं ताकि नेटवर्क को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके और भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सके।

11 से 20 ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें

इस तकनीकी ब्लॉक के कारण रेलवे संचालन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। अनुमान के मुताबिक करीब 11 से 20 ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया जाएगा, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव संभव है, जिससे यात्रियों को अचानक अपनी यात्रा योजना बदलनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की ट्रेनों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, लेकिन तकनीकी कार्य की अनिवार्यता के कारण कुछ परेशानी तय मानी जा रही है।

यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, यात्रा से पहले करें जांच

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एसएमएस अलर्ट और हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। जिन ट्रेनों पर असर पड़ेगा, उनकी जानकारी यात्रियों को पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। रेलवे का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और काम पूरा होते ही सभी सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार इस अपग्रेडेशन के बाद रेलवे नेटवर्क पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद हो जाएगा।

तकनीकी सुधार के बाद मिलेगा बेहतर और सुरक्षित रेल सफर

रेलवे का यह पूरा कदम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि 21 जून को यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था लंबे समय में बेहतर रेल सेवा का आधार बनेगी। रेलवे का दावा है कि इस तकनीकी सुधार के बाद रेल नेटवर्क अधिक आधुनिक और मजबूत बनकर उभरेगा, जिससे यात्रियों को आने वाले समय में अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

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Published on:

26 May 2026 10:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 21 जून को ‘रेल ब्लॉक’ से थमेगी रफ्तार, तकनीकी अपग्रेड के लिए ट्रेनों पर पड़ेगा बड़ा असर

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