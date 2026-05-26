21 जून को ‘रेल ब्लॉक’ से थमेगी रफ्तार, तकनीकी अपग्रेड के लिए ट्रेनों पर पड़ेगा बड़ा असर

रेलवे द्वारा 21 जून को जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाएगा, उसमें इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण शामिल है। यह वही तकनीकी व्यवस्था है जो ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करती है और दुर्घटनाओं से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। पुराने सिस्टम को नए और आधुनिक तकनीक से बदला जाएगा, जिससे रेल संचालन अधिक सुरक्षित और सटीक हो सके। इस काम के दौरान संबंधित रेल सेक्शन पर कुछ घंटों के लिए पूरी तरह ब्लॉक रहेगा, यानी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ऐसे ब्लॉक समय-समय पर जरूरी होते हैं ताकि नेटवर्क को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके और भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सके।