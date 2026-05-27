कानपुर में नौतपा का असर: 44.3°C की भीषण गर्मी से शहर बना ‘हॉट जोन’, लू और धूल भरी आंधी का अलर्ट

Kanpur heatwave: कानपुर जिला इन दिनों आग पर रखे तवे की तरह तप रहा है। बुधवार को शहर में मौसम ने ऐसा रुख दिखाया कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज कानपुर का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस (+3.9) दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस (-0.2) रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं ने पूरे शहर को दिनभर झुलसाए रखा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और बाजारों में रौनक गायब दिखी। ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से आग बरस रही हो।