Kanpur News: 21 जून को बंद रहेगा कानपुर सेंट्रल, कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला टर्मिनल

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 11 जून से 20 जून तक प्री और नॉन इंटरलॉकिंग (Non Interlocking) का काम चलेगा, जबकि 21 जून को मुख्य इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसी वजह से कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट और टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया गया है। इस दौरान यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी कानपुर सेंट्रल से यात्रा करने में हो सकती है।