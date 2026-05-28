Kanpur News : ITBP जवान की मां का हाथ काटे जाने पर जांच तेज, अस्पतालों से 10 सवालों के जवाब तलब

फतेहपुर निवासी ITBP जवान विकास सिंह की मां को 13 मई को सांस लेने में परेशानी होने पर कानपुर के टाटमिल स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही उनके हाथ में सूजन शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे गंभीर संक्रमण में बदल गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें बिठूर के दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 17 मई को डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। इस घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया।