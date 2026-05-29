Kanpur News: पांच महीने तक पुलिस को छकाता रहा इनामी दारोगा, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऐसे चढ़ा हत्थे

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अमित मौर्या पहले पुलिस विभाग में तैनात था। इमस मामले में नाम सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद ले रही थी।पांच महीने की तलाश के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सचेंडी क्षेत्र के सोना गांव के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है।