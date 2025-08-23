नाबालिग से गैंगरेप की घटना से मचा हड़कंप, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

इधर पीड़िता ने घर आकर आप बीती सुनाई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू की इस संबंध में काकवंत थाना पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। ककवन थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस ने अप यादव अरुण कुमार रविंद्र यादव और इक्कू उर्फ उपेंद्र यादव को बिल्हौर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। माती अदालत में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ‌