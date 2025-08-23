Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

नाबालिग से गैंगरेप की घटना से मचा हड़कंप, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

Gang rape incident, four accused arrested कानपुर में गैंगरेप की घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना श्री कृष्णा की छठी कार्यक्रम के दौरान हुई है। जब शौच क्रिया के लिए जा रही दलित नाबालिक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 23, 2025

चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नर कानपुर)
फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नर कानपुर)

Gang rape incident, four accused arrested कानपुर में पुलिस ने गैंगरेप के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो शौच क्रिया के लिए जाते समय नाबालिग लड़की को उठा ले गए। जिसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को धमकी देते हुए छोड़ की किसी को बताया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता के पिता के तहरीर पर पुलिस ने संगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर लिया कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला ककवन थाना पुलिस क्षेत्र का है

श्री कृष्ण की छठी का आयोजन

उत्तर प्रदेश के कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र एक गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी मनाई जा रही थी। जिसमें भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भंडारा में दलित पीड़िता का परिवार भी गया था। जहां से रात में पीड़िता शौच क्रिया के लिए जाने लगी। इसी बीच दीपू यादव, रविंद्र यादव, भोला यादव, इक्का यादव पीड़िता को उठा ले गए और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को छोड़ दिया।

पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया

इधर पीड़िता ने घर आकर आप बीती सुनाई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू की इस संबंध में काकवंत थाना पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। ककवन थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस ने अप यादव अरुण कुमार रविंद्र यादव और इक्कू उर्फ उपेंद्र यादव को बिल्हौर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। माती अदालत में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ‌

