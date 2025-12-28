मौसम का ट्रिपल अटैक: पश्चिमी विक्षोभ का ताबड़तोड़ हमला, आयेगा शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मेरठ का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि इटावा का 7.4, मुजफ्फरनगर का 7.8, लखीमपुर खीरी का 8, बाराबंकी का 8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही बुलंदशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, फतेहगढ़, हरदोई, लखनऊ, कानपुर नगर, उरई, हमीरपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, फतेहपुर, फुरसतगंज, बनारस एयरपोर्ट, चुर्क, बस्ती का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस बीएचयू, सुल्तानपुर, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, बरेली नजीबाबाद का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।