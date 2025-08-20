Patrika LogoSwitch to English

औरैया

एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई

DM attached SDM to head quarter औरैया में डीएम ने एक वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को उनके पद से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया है। वीडियो क्लिप में एक फरियादी मैज की दराज में पैकेट रखता है। जिसे एसडीएम सदर निकाल कर जेब में रख लेते हैं।

औरैया

Narendra Awasthi

Aug 20, 2025

डीएम का आदेश और जानकारी देते एडीएम (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

DM attached SDM to head quarter औरैया में उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। जिसमें एक फरियादी मैज की दराज में एक पैकेट रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके चले जाने के बाद एसडीएम सदर पैकेट निकाल कर जेब में रखते हैं और वह भी मौके से निकाल लेते हैं। वीडियो को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंधी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि डीएम के आदेश से वह जांच कर रहे हैं। जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। फिलहाल एसडीएम सदर को मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट है कि क्लिप एसडीएम के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का है। मामला औरैया जिले के सदर तहसील का है।

कार्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ भ्रष्टाचार

उत्तर प्रदेश के औरैया में सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। जिसमें एक फरियादी अपने से कुर्सी से उठकर एसडीएम के बाईं तरफ मैज की दराज में एक पैकेट रखता हुआ दिखाई पड़ा है। उसके जाने के बाद एसडीएम ने पैकेट निकाला और अपनी जेब में रख लिया और वहां से चलते बने। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है।

एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच

जिलाधिकारी डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने वायरल सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में लिया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को वीडियो क्लिप की जांच के निर्देश दिए हैं। जिसमें उन्होंने लिखा है कि उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा है। उक्त वीडियो क्लिप की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ‌

अजय आनंद शर्मा बने एसडीएम सदर

एडीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि उप जिलाधिकारी सदर तहसील राकेश कुमार को हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर न्यायिक अजय आनंद शर्मा को भेजा गया है। वीडियो क्लिप की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट बनने तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Updated on:

20 Aug 2025 07:44 am

Published on:

20 Aug 2025 07:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई

