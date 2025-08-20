एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई

DM attached SDM to head quarter औरैया में उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। जिसमें एक फरियादी मैज की दराज में एक पैकेट रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके चले जाने के बाद एसडीएम सदर पैकेट निकाल कर जेब में रखते हैं और वह भी मौके से निकाल लेते हैं। वीडियो को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंधी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि डीएम के आदेश से वह जांच कर रहे हैं। जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। फिलहाल एसडीएम सदर को मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट है कि क्लिप एसडीएम के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का है। मामला औरैया जिले के सदर तहसील का है।