औरैया में कच्चे तेल की संभावना, ओएनजीसी ने डाला डेरा, तीन गांवों में हो रही खोज

Auraiya Crude Oil औरैया में ओएनजीसी कच्चे तेल की संभावनाओं को तलाश रही है। बीते बुधवार को पहुंची टीम ने तीन जगह पर बोर किया है। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को काटने के लिए ब्लास्ट भी किया गया है। मशीन छोटी पड़ने के कारण दिल्ली से अन्य मशीन मंगाई गई है। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने बताया कि 170 फीट की गहराई तक बोर किया गया है। दिल्ली से इंजीनियरिंग की दूसरी टीम के आने की संभावना है। यदि संभावनाओं पर मोहर लगती है तो यह क्षेत्र और देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।