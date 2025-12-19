औरैया में कच्चे तेल की संभावना, ओएनजीसी ने डाला डेरा, तीन गांवों में हो रही खोज

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Auraiya Crude Oil औरैया में ओएनजीसी कच्चे तेल की संभावनाओं को तलाश रही है। बीते बुधवार को पहुंची टीम ने तीन जगह पर बोर किया है। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को काटने के लिए ब्लास्ट भी किया गया है। मशीन छोटी पड़ने के कारण दिल्ली से अन्य मशीन मंगाई गई है। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने बताया कि 170 फीट की गहराई तक बोर किया गया है। दिल्ली से इंजीनियरिंग की दूसरी टीम के आने की संभावना है। यदि संभावनाओं पर मोहर लगती है तो यह क्षेत्र और देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
उत्तर प्रदेश के औरैया में के अछल्दा विकासखंड में तेल एवं प्रकृति गैस निगम लिमिटेड के इंजीनियरों ने डेरा डाला है। उनकी टीम हसनपुर गांव में स्थित सेंगर नदी के किनारे कच्चे तेल की खोज कर रही है। दिल्ली से आई इंजीनियरिंग की टीम की देखरेख में खुदाई का कार्य किया जा रहा है।
बोर के माध्यम से भूगर्भीय जल की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। रुकावट आने पर ब्लास्ट भी किया गया है। करीब 60 मजदूर इस कार्य में लगे हैं। तीन स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि नवंबर महीने में क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे कराया गया था। जिसके माध्यम से संकेत मिलने पर ओएनजीसी आगे कदम बढ़ा रही है।
बताया जाता है कि दिल्ली से दूसरी मशीनें मंगाई गई हैं। यह प्रक्रिया करीब एक महीने तक चल सकती है। शुरुआती जांच में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तमाम संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र के लोग भी खुश हैं। उनका मानना है कि कच्चा तेल मिलाने से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
औरैया
उत्तर प्रदेश
