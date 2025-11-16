थाईलैंड से बाबा विश्वनाथ की नगरी की साइकिल यात्रा: विदेशी दंपति बोले भारत की संस्कृति अद्भुत, सम्मान और स्नेह मिला

उत्तर प्रदेश के औरैया के अछल्दा होते हुए विदेशी दंपति थाईलैंड से बनारस के लिए जा रहे थे। रात होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। इस दौरान समाजसेवी और पूर्व उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष नीरज पोरवाल ने उनका स्वागत सम्मान किया। उनसे यात्रा विषय में जानकारी प्राप्त की। विदेशी दंपति ने अपना नाम यूतिश (Yutish) और मारिया (Maria) बताया। जिनके अनुसार वे थाईलैंड से बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस आए हैं। जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने यात्रा के संबंध में जानकारी दी। बोलें- भारत के लोग बहुत ही अच्छे और सम्मान देने वाले हैं। यह बड़ा ही अद्भुत संस्कृत वाला देश है। भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए ही आए हैं।