औरैया

जिलाधिकारी की फोटो लगाकर वियतनाम से भेजा गया मैसेज, डीएम को करनी पड़ी अपील

Auraiya crime news औरैया डीएम की फोटो लगा करके अधीनस्थों को हाय-हेलो का मैसेज भेजा गया। डीएम की फोटो देख अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर आ गए। मोबाइल नंबर वियतनाम का था। अब पुलिस जांच कर रही है।

औरैया

image

Narendra Awasthi

Dec 30, 2025

औरैया डीएम और एसपी (फोटो सोर्स- 'X' औरैया पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' औरैया पुलिस

Auraiya crime news औरैया के जिलाधिकारी की फोटो लगाकर साइबर अपराधी ने एसडीएम और कई सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज मिलते ही चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। अधिकारी कर्मचारी सतर्क हो गए। जांच में पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया है। वह जिलाधिकारी का नंबर नहीं है। इस संबंध में डीएम ने शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि +845881169187 नंबर से कोई कॉल या मैसेज आता है तो इसकी जानकारी तुरंत साइबर अपराध शाखा को दें। जिससे कि कानूनी कार्रवाई की जा सके।

डीएम की फोटो को साइबर अपराधियों ने किया इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की फोटो को साइबर अपराधियों ने इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा। जिसमें उन्होंने "हाय" और "हेलो" लिखा था। जिलाधिकारी की फोटो के साथ मैसेज आते ही अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर आ गए और उन्होंने मैसेज को देखा तो केवल "हाय" और "हेलो" लिखा हुआ था। उन्होंने नंबर की जांच की तो पता चला कि यह नंबर जिलाधिकारी का नहीं है।

डीएम ने की अपील

इसकी जानकारी जिलाधिकारी को हुई तो उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें अगर +845881169187 नंबर से कॉल या मैसेज मिलता है या किसी प्रकार की मांग की जाती है तो उसको अनदेखा करें और इसकी जानकारी साइबर अपराध शाखा को दें। जिससे कि संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

एसपी से भी बातचीत हुई

वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी इस संबंध में बातचीत की और कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल मोबाइल नंबर की जांच कर रही है और वियतनाम से आए नंबर को बंद करने की कानूनी कार्रवाई कर रही है। राहत की बात है कि हाय-हेलो मैसेज के अलावा किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है।

30 Dec 2025 10:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / जिलाधिकारी की फोटो लगाकर वियतनाम से भेजा गया मैसेज, डीएम को करनी पड़ी अपील

औरैया

उत्तर प्रदेश

