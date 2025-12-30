जिलाधिकारी की फोटो लगाकर वियतनाम से भेजा गया मैसेज, डीएम को करनी पड़ी अपील

Auraiya crime news औरैया के जिलाधिकारी की फोटो लगाकर साइबर अपराधी ने एसडीएम और कई सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज मिलते ही चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। अधिकारी कर्मचारी सतर्क हो गए। जांच में पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया है। वह जिलाधिकारी का नंबर नहीं है। इस संबंध में डीएम ने शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि +845881169187 नंबर से कोई कॉल या मैसेज आता है तो इसकी जानकारी तुरंत साइबर अपराध शाखा को दें। जिससे कि कानूनी कार्रवाई की जा सके।