भारतीय थल सेना का जवान गिरफ्तार: महिला मित्र से मोबाइल छीनने पर की उसके भाई की हत्या

Indian soldier kills girlfriend's brother: औरैया में युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बहन से मोबाइल छीन लिया था। मृतक आरोपी सेना के जवान से बातचीत करने के लिए मना करता था। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारतीय सेना के जवान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना अजीतमल थाना क्षेत्र की है।