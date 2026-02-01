बिस्तर पर सांप की केंचुली छोड़ने वाली महिला बोली- प्रेमी और उनके परिजनों को परेशान न किया जाए

Auraiya news: औरैया में अपने बिस्तर पर केंचुली छोड़कर घर से भागने वाली युवती ने अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया है, जिसमें वह कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसके प्रेमी और उसके घर वालों को परेशान न किया जाए। एक अन्य वीडियो में महिला प्रेमी के साथ दिखाई पड़ रही है। महिला के पिता ने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। अब इंस्टाग्राम के माध्यम से लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ‌मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है।‌