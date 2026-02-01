12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

बिस्तर पर सांप की केंचुली छोड़ने वाली महिला बोली- प्रेमी और उनके परिजनों को परेशान न किया जाए

snake skin girl औरैया में कपड़ों में सांप की केंचुली छोड़कर गायब होने वाली युवती ने इंस्टाग्राम पर अपने दो वीडियो पोस्ट की हैं, जिसमें वह बता रही है कि उसने शादी कर ली है।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Feb 12, 2026

इंस्टाग्राम पर वीडियो किया पोस्ट, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब इंस्टाग्राम

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब इंस्टाग्राम

Auraiya news: औरैया में अपने बिस्तर पर केंचुली छोड़कर घर से भागने वाली युवती ने अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया है, जिसमें वह कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसके प्रेमी और उसके घर वालों को परेशान न किया जाए। एक अन्य वीडियो में महिला प्रेमी के साथ दिखाई पड़ रही है। महिला के पिता ने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। अब इंस्टाग्राम के माध्यम से लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ‌मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है।‌

फिल्मी अंदाज में घर छोड़कर भागी थी युवती

उत्तर प्रदेश के औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत सींगनापुर गांव में निवासी रीना पुत्री राकेश वाल्मीकि बीते 10 फरवरी को फिल्मी अंदाज में घर से भाग गई थी। उसने अपने बिस्तर पर कपड़ों में सांप की केंचुली लपेटकर घर से निकल गई थी। दूसरे दिन जब परिजनों ने केंचुली देखी तो गांव में नागिन बनने की अफवाह फैल गई।

अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया था मुकदमा

युवती के गायब होने के बाद पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने फरार युवती जिस मोबाइल से बात करती थी। उसका नंबर ट्रेस किया तो जानकारी हुई कि वह एक युवक के साथ हुआ अक्सर बात करती थी, जिसके फरार होने के बाद से मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और उसके घर पर भी ताला बंद है।

तीन टीमें गठित की गई थी

पुलिस अधीक्षक ने तीन टीमों का गठन किया था। इधर, रीना ने अपना वीडियो वायरल कर घटनाक्रम की जानकारी दी। इंस्टाग्राम आईडी 'जय महाकाल' के माध्यम से वीडियो पोस्ट करके उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली है। "अब यही मेरा पति है। पति के घर वालों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे घर वालों पर होगी।"

दूसरे वीडियो में कह रही…

इसके साथ उसने एक दूसरा वीडियो भी इंस्टाग्राम पर डाला है जिसमें महिला कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। "मैंने खुद युवक से बोला कि आज हम लोग शादी करेंगे। मैंने खुद जबरदस्ती की है।" इसके साथ उसने एक फोटो भी दिखाई जिसमें वह कह रही है कि "आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। प्लीज कोई टॉर्चर ना करें।" पुलिस इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर अब लड़की की तलाश कर रही है। सर्विलांस की मदद से इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / बिस्तर पर सांप की केंचुली छोड़ने वाली महिला बोली- प्रेमी और उनके परिजनों को परेशान न किया जाए

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांप की केंचुली- चूड़ी बिस्तर पर रखकर युवती गायब, गांव में नागिन बन जाने की अफवाह, पुलिस जांच में सच आया सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
औरैया

फीमेल इनफ्लुएंसर ने 90 की स्पीड में दौड़ाई ऑडी कार, हुआ भरकम चालान, डीएम एसपी के साथ फोटो वायरल

इस प्रकार से चलाई गई कार, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब खुशी सक्सेना
औरैया

ना नीला ड्रम, ना ही बक्शा, ऐसे की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया

घर वाले शादी के लिए देख रहे थे लड़का, बेटी ने फांसी पर लटका दी जान, और घर वाले नहीं बता पाए कारण

युवती ने की आत्महत्या फोटो सोर्स- पत्रिका
औरैया

जिलाधिकारी की फोटो लगाकर वियतनाम से भेजा गया मैसेज, डीएम को करनी पड़ी अपील

औरैया डीएम और एसपी (फोटो सोर्स- 'X' औरैया पुलिस)
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.