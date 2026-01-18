18 जनवरी 2026,

औरैया

घर वाले शादी के लिए देख रहे थे लड़का, बेटी ने फांसी पर लटका दी जान, और घर वाले नहीं बता पाए कारण

Young girl hanged herself to death औरैया में पिता बेटी को जानवरों को चारा देने के लिए बुला रहा था। जबकि वह फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

औरैया

image

Narendra Awasthi

Jan 18, 2026

युवती ने की आत्महत्या फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Young girl hanged herself to death औरैया में युवती ने फांसी के फंदे पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई जब पिता ने बेटी को आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिलने पर कमरे में जाकर देखा तो बिटिया फांसी के फंदे पर लटकी मिली। बेटी को फांसी के फंदे पर लटका देख पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों को इसकी जानकारी दी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पटना घटनास्थल का परीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना दिबियापुर थाना क्षेत्र की है।‌

पिता ने बेटी को जानवरों को चारा डालने के लिए बुलाया

उत्तर प्रदेश के औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहायपुर गांव में 24 वर्षीय प्रिया पुत्री सुरजन ने कमरे के अंदर फांसी पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी परिजनों को उस समय हुई जब सुरजन ने प्रिया को आवाज दी कि जानवरों को चारा डाल दे। लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सुरजन प्रिया को जगाने के लिए कमरे में गया तो वहां उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। ‌यह देख पिता के होश गुम हो गए।

घर वाले कारण नहीं बता पाएं

उन्होंने तत्काल घरवालों को जानकारी दी। प्रिया की मौत की खबर मिलते ही घर में रोना-पीटना मच गया। घटना की जानकारी दिबियापुर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिबियापुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घरवालों से बातचीत की। पता चला प्रिया चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर की थी। जिसकी शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। दिबियापुर थाना इंस्पेक्टर शेर सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारण के विषय में जानकारी नहीं मिली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

18 Jan 2026 07:43 pm

Published on:

18 Jan 2026 07:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / घर वाले शादी के लिए देख रहे थे लड़का, बेटी ने फांसी पर लटका दी जान, और घर वाले नहीं बता पाए कारण

