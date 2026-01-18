घर वाले शादी के लिए देख रहे थे लड़का, बेटी ने फांसी पर लटका दी जान, और घर वाले नहीं बता पाए कारण

Young girl hanged herself to death औरैया में युवती ने फांसी के फंदे पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी घरवालों को उस समय हुई जब पिता ने बेटी को आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिलने पर कमरे में जाकर देखा तो बिटिया फांसी के फंदे पर लटकी मिली। बेटी को फांसी के फंदे पर लटका देख पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों को इसकी जानकारी दी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पटना घटनास्थल का परीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना दिबियापुर थाना क्षेत्र की है।‌