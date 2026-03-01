Auraiya News: डीजे के गाने पर थिरकते-थिरकते भिड़े बराती-जनाती, चली लाठियां, पांच घायल

घटना कुदरकोट थाना क्षेत्र के गांव मुर्रा की है। यहां एक शादी समारोह में इटावा जिले के पहुआ गांव से बरात आई थी। शादी में डीजे की धुन पर दोनों पक्षों के युवक नाचते हुए जश्न मना रहे थे। इसी दौरान बराती पक्ष के कुछ युवकों ने डीजे पर बज रहे गाने को बदलने की बात कही।बताया जा रहा है कि जनाती पक्ष का एक युवक अपनी पसंद का गाना बजवाने की जिद पर अड़ गया। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर गाली-गलौज शुरू हो गई।