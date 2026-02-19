औरैया में दर्दनाक हादसा: माता-पिता और पुत्र की मौत, रात में अनियंत्रित कार गंग नहर में गिरी, सुबह हुई जानकारी

Auraiya Road accident, parents and son died: औरैया में हुए दर्दनाक हादसे में माता-पिता और उनके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सभी दिबियापुर से अपने घर वापस जा रहे थे। गंग नहर के किनारे से गुजरते समय अनियंत्रित हुई कार गंग नहर में गिर गई। घटना के बाद कार में तीनों सवार फंस गए। इसकी जानकारी आज सुबह ग्रामीणों को उस समय हुई जब वे खेत की तरफ जा रहे थे। कार के पहिए पानी के ऊपर दिखाई पड़ रहे थे। इसकी जानकारी डायल 112 को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला, जिसमें तीनों के शव मिले हैं। डीएम और एसपी भी पहुंच गए। डीएम ने बताया कि सभी दिबियापुर से भरथना जा रहे थे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना अछल्दा थाना क्षेत्र की है।