बिस्तर पर साथ सोता था सांप, नेवला-बिच्छू काटते खुद मर जाते थे, महिला का हैरान कर देने वाला दावा

Auraiya में ‘इच्छाधारी नागिन’ का सच आया सामने
AuraiyaCrime News: उत्तर प्रदेश के औरैया में एक युवती के गायब होने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। लोग इसे इच्छाधारी नागिन की कहानी मानकर डर गए थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। यह सब एक प्रेम प्रसंग और शादी से बचने का ड्रामा था। युवती का नाम रानी (या रीना) बताया गया है, जो 20 साल की है। वह अब पुलिस के सामने आ चुकी है और अपनी सफाई दे चुकी है।
आठ फरवरी की रात को रानी अपने घर से चुपके से निकल गई। अगले दिन यानी नौ फरवरी को उसके पिता ने फफूंद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू हुई। दस फरवरी को जब परिवार वाले उसके कमरे में गए तो वे हैरान रह गए। बिस्तर पर एक लंबी सांप की केंचुल , चूड़ियां, सिंदूर, सुहाग की कुछ चीजें और अन्य सामान पड़ा था। इससे गांव में अफवाह फैल गई कि रानी इच्छाधारी नागिन बनकर गायब हो गई है। लोग कहने लगे कि उसने अपनी इंसानी खाल छोड़ दी और नागिन बनकर चली गई। यह बात सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर तेजी से फैल गई। पूरा इलाका डर के मारे सन्न रह गया।
गांव वालों में खलबली मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि रानी पहले से ही सांपों से जुड़ी हुई थी। अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि लोग डरकर घरों में बंद रहने लगे। पुलिस को भी यह मामला रहस्यमयी लगा। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया और जांच शुरू हो गई। सोशल मीडिया में यह खबर 'नागिन बनकर गायब हुई युवती' के नाम से वायरल हो गई। लोग तरह-तरह की कहानियां जोड़ने लगे। कुछ ने कहा कि वह सांपों की दुनिया में चली गई है।
अफवाहों के बीच रानी ने खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उसने कहा कि वह नागिन नहीं बनी है। उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया है। चार साल से वह एक लड़के से बात करती थी। दोनों ने कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है। अब वह अपने पति के साथ खुश है। उसने परिवार से कहा कि अब कोई परेशान न करे। वीडियो में उसने साफ कहा कि वह बालिग है और अच्छे-बुरे का फैसला खुद कर सकती है।
शुक्रवार को रानी खुद फफूंद थाने पहुंची। उसके साथ उसका पति भी था, लेकिन पुलिस ने उसे मीडिया के सामने नहीं आने दिया। थाने में रानी ने वीडियो बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि वह कानपुर देहात के रूरा इलाके से छिपते-छिपाते थाने आई है। अब वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और जांच जारी रखी। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पूरा मामला जांच के अधीन है।
रानी ने पुलिस को कुछ ऐसे दावे बताए जो सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि सांप उसके साथ सोता था। एक बार सांप ने काटा तो वह मर गई थी, लेकिन फिर जीवित हो गई। नेवले ने काटा तो नेवला खुद मर गया। बिच्छू ने डंक मारा तो बिच्छू मर गया। उसने कहा कि एक केंचुल सांप ने छोड़ी थी, वही उसने बिस्तर पर रखी थी। बाकी चीजें कहां से आईं, यह उसके स्वजन से पूछो। ये दावे सुनकर लोग और ज्यादा चौंक गए क्योंकि आमतौर पर सांप, नेवला या बिच्छू के काटने पर इंसान को खतरा होता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। हालांकि ये बातें अंधविश्वास पर आधारित लगती हैं।
सच्चाई यह निकली कि रानी को परिवार कहीं और शादी करने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी मर्जी से प्रेमी से शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने यह फिल्मी ड्रामा रचा। बिस्तर पर केंचुल और सुहाग की चीजें रखकर वह भाग गई, ताकि लोग सोचें कि वह नागिन बन गई। इससे परिवार और समाज पर दबाव कम हो जाता और वह आसानी से भाग सकती थी। लेकिन पुलिस की जांच और सोशल मीडिया पर वीडियो से सब खुल गया।
पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह देखा जा रहा है कि केंचुल और अन्य सामान कैसे आए। रानी बालिग है इसलिए उसकी मर्जी का सम्मान किया जाएगा, लेकिन अंधविश्वास फैलाने और ड्रामा रचने पर भी नजर रखी जा रही है।
