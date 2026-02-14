बिस्तर पर साथ सोता था सांप, नेवला-बिच्छू काटते खुद मर जाते थे, महिला का हैरान कर देने वाला दावा

आठ फरवरी की रात को रानी अपने घर से चुपके से निकल गई। अगले दिन यानी नौ फरवरी को उसके पिता ने फफूंद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू हुई। दस फरवरी को जब परिवार वाले उसके कमरे में गए तो वे हैरान रह गए। बिस्तर पर एक लंबी सांप की केंचुल , चूड़ियां, सिंदूर, सुहाग की कुछ चीजें और अन्य सामान पड़ा था। इससे गांव में अफवाह फैल गई कि रानी इच्छाधारी नागिन बनकर गायब हो गई है। लोग कहने लगे कि उसने अपनी इंसानी खाल छोड़ दी और नागिन बनकर चली गई। यह बात सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर तेजी से फैल गई। पूरा इलाका डर के मारे सन्न रह गया।