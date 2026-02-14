सपा नेता की गुंडई, नई बनी RCC सड़क को फार्च्यूनर से रौंद डाला, BJP बोली- कुचला जा रहा विकास

जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है एक गुंडा…यह बात एक बार फिर चरितार्थ होती दिखी। अखिलेश यादव के पदचिह्नों पर चलने वाले उनके सपाई गुंडों की करतूत हमेशा विकास को कुचलने की ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही नई सड़क पर फर्राटा भरते सपा नेता की गाड़ी इस बात का अक्षरशः प्रमाण है कि न तो इन्हें जनता की चिंता है और न ही विकास की।