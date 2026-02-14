सपा नेता की गुंडई, नई बनी RCC सड़क को फार्च्यूनर से रौंद डाला, BJP बोली- कुचला जा रहा विकास

फार्च्यूनर से निर्माणाधीन सड़क को रौंद डाला, PC- X
औरैया जिले में एक फार्च्यूनर से RCC सड़क को रौंदने का एक वीडियो सामने आया है। सपा का झंड़ा लगी फार्च्यूनर निर्माणाधीन सड़क के बीच से गुजरती नजर आई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।
मामला कुदरकोट थाना क्षेत्र में एरवाकटरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर खास का है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान सपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव कक्का की कार कथित तौर पर निर्माणाधीन सड़क के बीच से गुजरती नजर आई।
विनोद यादव कक्का से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया गया। उनका कहना है कि गाड़ी मेरे द्वारा वहां से गुजारी गई, लेकिन सड़क पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने गाड़ी गुजरने के बाद तुरंत उतरकर देखा तो सड़क पर टायर के किसी भी तरह के निशान नहीं छपे थे। लेकिन, चुनाव को देखते हुए विरोधी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हैं।
जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है एक गुंडा…यह बात एक बार फिर चरितार्थ होती दिखी। अखिलेश यादव के पदचिह्नों पर चलने वाले उनके सपाई गुंडों की करतूत हमेशा विकास को कुचलने की ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही नई सड़क पर फर्राटा भरते सपा नेता की गाड़ी इस बात का अक्षरशः प्रमाण है कि न तो इन्हें जनता की चिंता है और न ही विकास की।
