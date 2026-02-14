14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

सपा नेता की गुंडई, नई बनी RCC सड़क को फार्च्यूनर से रौंद डाला, BJP बोली- कुचला जा रहा विकास

RCC Road Damage Video : औरैया से एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक सपा का झंड़ा लगी फार्च्यूनर कार निर्माणाधीन सड़क को रौंदते जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

औरैया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 14, 2026

फार्च्यूनर से निर्माणाधीन सड़क को रौंद डाला, PC- X

औरैया जिले में एक फार्च्यूनर से RCC सड़क को रौंदने का एक वीडियो सामने आया है। सपा का झंड़ा लगी फार्च्यूनर निर्माणाधीन सड़क के बीच से गुजरती नजर आई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

मामला कुदरकोट थाना क्षेत्र में एरवाकटरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर खास का है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान सपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव कक्का की कार कथित तौर पर निर्माणाधीन सड़क के बीच से गुजरती नजर आई।

पूर्व मंत्री ने बताया इसे साजिश

विनोद यादव कक्का से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया गया। उनका कहना है कि गाड़ी मेरे द्वारा वहां से गुजारी गई, लेकिन सड़क पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने गाड़ी गुजरने के बाद तुरंत उतरकर देखा तो सड़क पर टायर के किसी भी तरह के निशान नहीं छपे थे। लेकिन, चुनाव को देखते हुए विरोधी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हैं।

बीजेपी ने X पर बोला हमला

जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है एक गुंडा…यह बात एक बार फिर चरितार्थ होती दिखी। अखिलेश यादव के पदचिह्नों पर चलने वाले उनके सपाई गुंडों की करतूत हमेशा विकास को कुचलने की ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही नई सड़क पर फर्राटा भरते सपा नेता की गाड़ी इस बात का अक्षरशः प्रमाण है कि न तो इन्हें जनता की चिंता है और न ही विकास की।

ये भी पढ़ें

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योगी बोले- हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, नियम सभी के लिए एक
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 02:12 pm

Published on:

14 Feb 2026 02:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / सपा नेता की गुंडई, नई बनी RCC सड़क को फार्च्यूनर से रौंद डाला, BJP बोली- कुचला जा रहा विकास

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिस्तर पर साथ सोता था सांप, नेवला-बिच्छू काटते खुद मर जाते थे, महिला का हैरान कर देने वाला दावा

Auraiya में ‘इच्छाधारी नागिन’ का सच आया सामने
औरैया

बिस्तर पर सांप की केंचुली छोड़ने वाली महिला बोली- प्रेमी और उनके परिजनों को परेशान न किया जाए

इंस्टाग्राम पर वीडियो किया पोस्ट, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब इंस्टाग्राम
औरैया

सांप की केंचुली- चूड़ी बिस्तर पर रखकर युवती गायब, गांव में नागिन बन जाने की अफवाह, पुलिस जांच में सच आया सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
औरैया

फीमेल इनफ्लुएंसर ने 90 की स्पीड में दौड़ाई ऑडी कार, हुआ भरकम चालान, डीएम एसपी के साथ फोटो वायरल

इस प्रकार से चलाई गई कार, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब खुशी सक्सेना
औरैया

ना नीला ड्रम, ना ही बक्शा, ऐसे की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.