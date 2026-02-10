सांप की केंचुली- चूड़ी बिस्तर पर रखकर युवती गायब, गांव में नागिन बन जाने की अफवाह, पुलिस जांच में सच आया सामने

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। परिवार उसकी शादी कहीं और तय करना चाहता था। जिससे वह नाराज थी। इसी कारण उसने घर से भागने से पहले यह ड्रामा किया। ताकि लोग भ्रम में पड़ जाएं और कोई तुरंत पीछा न करे। ग्रामीणों ने बताया कि रीना पिछले दो दिनों से खेतों और सुनसान जगहों पर कुछ खोज रही थी। माना जा रहा है कि वह सांप की केंचुल तलाश कर रही थी। गांव वालों का यह भी कहना है कि प्रेम संबंध को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ था।