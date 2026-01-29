फीमेल इनफ्लुएंसर ने 90 की स्पीड में दौड़ाई ऑडी कार, हुआ भरकम चालान, डीएम एसपी के साथ फोटो वायरल

Female influencer drives Audi car at 90 km/h, heavy fine औरैया में फीमेल इनफ्लुएंसर ने 90 की स्पीड में ऑडी कार क्या दौड़ाई, सोशल मीडिया पर फेमस हो गई। जिसकी तस्वीर डीएम और एसपी के साथ भी वायरल हो रही है। फीमेल इनफ्लुएंसर ने यह कार ड्राइवर सीट पर बैठकर नहीं चलाई है। इस दौरान उसने अपना एक रील भी बनवाया है, जिसमें दाहिने हाथ से स्टीयरिंग के बाएं तरफ का हिस्सा पकड़ा है और हाईवे पर कार को चला रही है। रील को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। जिस पर लाखों में फॉलोअर हैं। यातायात पुलिस ने भारी भरकम चालान भेजा है।