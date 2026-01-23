ना नीला ड्रम, ना ही बक्शा, ऐसे की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Wife conspired with her lover औरैया में 17 जनवरी को अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक ने घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन किया था। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थाना पुलिस की टीम ने घटना का खुलासा किया। हत्या के पीछे पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। जिसने अपने प्रेमी की मदद से पति को गोली मरवा दी। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश किया जा रहा है। मामला बेला थाना क्षेत्र का है।