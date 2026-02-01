पांच वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म, रुपए का लालच देकर ले गया था अपने साथ, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के कुदरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म की घटना की गई है। घटना के समय दो मासूम भाई खेत की तरफ जा रहे थे‌। जहां उनकी दादी खेतों में पानी लगा रही थी। इस संबंध में मासूम के दादा ने थाने में तहरीर देकर जानकारी दी है। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया है कि कुदरकोट की तरफ से अपाचे मोटरसाइकिल से आया युवक रुपए का लालच देकर दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। जिन्हें बबूल के जंगल में ले जाकर 5 साल के किशोर के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया।