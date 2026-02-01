Western disturbance active: पश्चिमी विक्षोभ का असर, 18 और 19 मौसम बदलेगा करवट

IMD Western Disturbance forecast: मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। कानपुर मंडल के जिले औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, और कानपुर देहात में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कानपुर मंडल के जिले औरैया में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसका असर 18 और 19 फरवरी को दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारी या बहुत अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है।