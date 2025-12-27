लाल-नीली-बत्ती लगाकर घूम रहा विजिलेंस अधिकारी, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, पहुंचा सलाखों के पीछे

Auraiya fake crime news औरैया में दो व्यक्ति लाल-नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे। वे अपने आप को विजिलेंस अधिकारी बताकर व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। व्यापारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। दोनों व्यक्ति विजिलेंस के अधिकारी नहीं थे, बल्कि उसका रूप धरकर व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना अछल्दा थाना क्षेत्र की है।