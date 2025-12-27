लाल-नीली-बत्ती लगाकर घूम रहा विजिलेंस अधिकारी, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, पहुंचा सलाखों के पीछे

(फोटो सोर्स- औरैया पुलिस)
Auraiya fake crime news औरैया में दो व्यक्ति लाल-नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे। वे अपने आप को विजिलेंस अधिकारी बताकर व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। व्यापारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। दोनों व्यक्ति विजिलेंस के अधिकारी नहीं थे, बल्कि उसका रूप धरकर व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना अछल्दा थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के अछल्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो व्यक्ति गाड़ी के ऊपर लाल-नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे। इस दौरान वह अपने आप को विजिलेंस का अधिकारी बता रहा था और लोगों की कमियां निकालकर वसूली कर रहा था। शक होने पर लोगों ने इसकी जानकारी अछल्दा पुलिस को दी।
सूचना पाकर पुलिस ने घेरेबंदी की और तुर्कपुर बंबा पुलिया के पास उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान विजिलेंस का अधिकारी बताने वाला युवक अपने असली रूप में आ गया। उसने अपना नाम अमन उर्फ सोनू पुत्र संतोष कुमार और गुलशन पुत्र रामबरन निवासी अनुराधापुरा कुदरकोट औरैया के रूप में दिया। पुलिस की पूछताछ में जानकारी हुई कि दोनों फर्जी विजिलेंस के अधिकारी बनकर लोगों से वसूली कर रहे थे।
अछल्दा थाना पुलिस दोनों को पकड़ कर थाने ले आई। जिनके खिलाफ भारतीय नई संहिता की धारा 204, 308(5), 318(4) और 317(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। जिनके पुराने आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पकड़ने वाली टीम में थाना अध्यक्ष अछल्दा पंकज मिश्रा, उप निरीक्षक सुरेश चंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
