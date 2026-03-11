रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक खराब होने से हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित, वंदे भारत सहित कई ट्रेनें रुकी

Truck breaks down at railway crossing: औरैया स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर मौरंग से भरा ट्रक अचानक खराब हो गया, जिससे दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर आवा आवागमन ठप हो गया। बनारस से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत सहित कई गाड़ियां जहां खड़ी हो गईं। रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद कर्मचारियों ने स्टेशन अधीक्षक को संबंध में जानकारी दी। दूसरे ट्रक से टोचन करके खराब ट्रक को रेलवे क्रॉसिंग से हटाया गया। उसके बाद यातायात शुरू हुआ। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि ट्रैक को खाली कर लिया गया है और आवागमन सुचारू रूप से जारी है। मामला कंचौसी डीएफसी ट्रैक का है।