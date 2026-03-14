Auraiya News:गैस-डीजल का काला धंधा बेनकाब, भारी मात्रा में माल बरामद

औरैया जिले में अवैध गैस सिलिंडर और डीजल के कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुंदरीपुर में छापेमारी कर 36 खाली गैस सिलिंडर बरामद किए, जबकि कलापुर गांव से 835 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और अवैध कारोबारियों में खलबली मच गई।जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ यह छापेमारी की गई। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर टीम ने सुंदरीपुर स्थित एक संदिग्ध दुकान और उसके गोदामनुमा हिस्से पर अचानक दबिश दी।