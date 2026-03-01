गैस एजेंसी के पंप ऑपरेटर के घर मिला अवैध गैस गोदाम: भारी मात्रा में भरे और खाली सिलेंडर बरामद

Illegal gas warehouse exposed: औरैया में एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण का बड़ा खुलासा हुआ है। छापामारी के दौरान बीच बस्ती में भारी मात्रा में भरा और खाली सिलेंडर बरामद हुए हैं। बरामद सिलेंडरों की संख्या देख प्रशासन भी चौंक गया।‌ मौके से संदिग्ध तेजाब भी बरामद किया गया है। बताया गया कि सिलेंडरों की कालाबाजारी की जाती थी। अवैध भंडारण का कार्य कोतवाली क्षेत्र में चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अवैध गैस गोदाम गैस एजेंसी के ऑपरेटर के घर में बरामद किया गया।