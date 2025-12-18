प्रेम विवाह की सजा: पत्नी को लेने पहुंचे पति को पेड़ से बांधा, जूतों की माला पहनाई, की जमकर पिटाई

उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना क्षेत्र निवासी युवक ने औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ 29 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पत्नी अपने ननिहाल रामपुर कुंवर आई थी। ‌बीते 5 दिसंबर को युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए रामपुर कुंवर गांव पहुंचा। युवक को देखते ही पत्नी के मामा के लड़के दीपू और भूरे ने पकड़ लिया और उसे पेड़ में बांध दिया। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दो अन्य लड़के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं जूते चप्पलों की माला बनाकर युवक को पहना दिया।