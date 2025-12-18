18 दिसंबर 2025,

औरैया

प्रेम विवाह की सजा: पत्नी को लेने पहुंचे पति को पेड़ से बांधा, जूतों की माला पहनाई, की जमकर पिटाई

Auraiya news औरैया में प्रेम विवाह के बाद पत्नी को लेने गए युवक की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई। उसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Dec 18, 2025

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी (फोटो सोर्स- औरैया पुलिस)

फोटो सोर्स- औरैया पुलिस

Auraiya news औरैया में प्रेम विवाह के बाद पत्नी अपने ननिहाल गई। जिसे लेने गए पति को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। यही नहीं उसे जूते की माला पहनाकर गांव वालों के बीच बेइज्जत किया गया। जिसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल हुई। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की भी जांच की जा रही है। मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है।

पत्नी को लेने के लिए उसके ननिहाल गया था

उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना क्षेत्र निवासी युवक ने औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ 29 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद पत्नी अपने ननिहाल रामपुर कुंवर आई थी। ‌बीते 5 दिसंबर को युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए रामपुर कुंवर गांव पहुंचा। युवक को देखते ही पत्नी के मामा के लड़के दीपू और भूरे ने पकड़ लिया और उसे पेड़ में बांध दिया। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दो अन्य लड़के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं जूते चप्पलों की माला बनाकर युवक को पहना दिया।

आरोपियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल

आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होते पुलिस महकमे में हलचल मच गई। युवक के पिता ने थाना में शिकायती पत्र देखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इधर पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी अजीतमल सृष्टि सिंह ने बताया कि बीते 5 दिसंबर को युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए रामपुर कुंवर गया था। जहां युवती के मामा ने बेटे ने उसके साथ अभद्रता और मारपीट की। वायरल वीडियो के आधार पर फफूंद थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक को हिरासत को लेकर पूछताछ की जा रही है। ‌

पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

फफूंद थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।‌ जिसमें दीपू उर्फ दीपेंद्र पुत्र हेतराम, प्रेमचंद पुत्र भरत सिंह, हाशिम पुत्र सैयद अली निवासी गाना रामपुर कुंवर थाना फफूंद शामिल है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक फफूंद जय प्रकाश पाल, उप निरीक्षक चौकी प्रभारी पता नरेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ‌

Published on:

18 Dec 2025 10:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / प्रेम विवाह की सजा: पत्नी को लेने पहुंचे पति को पेड़ से बांधा, जूतों की माला पहनाई, की जमकर पिटाई

