5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

औरैया

अवैध हथियारों की सप्लाई: एनआईए का ज्वेलर्स के 13 ठिकानों पर छापा

Auraiya NIA raid औरैया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 13 ठिकानों पर छापा मारा। बिहार के कैमूर में हजारों की संख्या में कारतूस के साथ मिले कर्मचारी के घर भी पहुंची। दिल्ली घटना से भी जोड़कर इस छापे को देखा जा रहा है। एसबीआई से नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई।

2 min read
Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Dec 05, 2025

एनआईए का छापा फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Auraiya NIA raid औरैया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच बृहस्पतिवार की शाम को समाप्त हुई। इस दौरान ज्वेलर्स कमलकांत वर्मा के 13 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। मामला अवैध हथियारों और कारतूस से जुड़ा है। यह कारतूस बिहार में बरामद किए गए थे। पकड़ा गया कर्मचारी कमलकांत वर्मा के लिए काम करता था। एनआईए संदिग्ध नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जांच दिल्ली विस्फोट से भी जुड़ी बताई जा रही है।

तेरह ठिकानों पर मारा गया छापा

उत्तर प्रदेश के औरैया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 3 दिसंबर को एसपी से 13 टीमों की मांग की थी। 4 दिसंबर को एक साथ औरैया के 13 ठिकानों पर छापा मारने की कार्रवाई की गई। जिसमें कमलकांत वर्मा उनके भाई रविकांत और शशिकांत के आवास शामिल हैं। कमलकांत वर्मा के रुहाई स्थित आवास और पेट्रोल पंप में सबसे ज्यादा हलचल दिखाई पड़ी। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को नोट गिनने वाली मशीन के साथ बुलाया गया।

कर्मचारी के घर भी पहुंची टीम

एनआईए की जांच करीब 19 घंटे चली। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन को भी मंगाया गया। दो गाड़ियों को कोतवाली में खड़ा किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में 3700 कारतूस के साथ कमलकांत वर्मा का कर्मचारी पकड़ा गया था। यह छापा इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। यहां पकड़े गए शत्रुघ्न शर्मा उर्फ लाल शर्मा के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। छापा मार कार्रवाई के दौरान जबरदस्त घेरे बंदी की गई थी। किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूली बच्चों के बैग को भी जांचा गया। दूध और पेपर वालों को भी आने-जाने की इजाजत नहीं थी।

कमलकांत, रविकांत और शशिकांत तीन भाई

कमलकांत वर्मा ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जिनके पास चार पेट्रोल पंप और सोने-चांदी की दुकानें हैं। क्षेत्र में कमलकांत वर्मा के परिवार का अच्छा प्रभाव है। जिनके पिता महेश चंद्र वर्मा की होमगंज मोहल्ले में असलहे की दुकान थी। जिन्होंने करीब तीन दशक पहले पुलिस कस्टडी में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। जिनके तीन लड़के कमलकांत, रविकांत और शशिकांत की सोने-चांदी की दुकानें हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / अवैध हथियारों की सप्लाई: एनआईए का ज्वेलर्स के 13 ठिकानों पर छापा

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला को ‘पानी का बताशा’ खाना पड़ गया महंगा, खुला मुंह नहीं हुआ बंद, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ

गोलगप्पे खाने वाली महिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
औरैया

थाईलैंड से बाबा विश्वनाथ की नगरी की साइकिल यात्रा: विदेशी दंपति बोले भारत की संस्कृति अद्भुत, सम्मान और स्नेह मिला

थाईलैंड दंपति बनारस यात्रा (फोटो सोर्स- 'X' Auraiya स्वागत कर्ता)
औरैया

डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंचा आत्महत्या के लिए, लोको पायलट की सूझबूझ से बच गई जान

खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंच रेल पटरी पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
औरैया

जिला समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित 15 का वेतन रोका गया, डीएम की बड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी (फोटो सोर्स- 'X' डीएम औरैया)
औरैया

छपरा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में आग, मचा हड़कंप

अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग (फोटो सोर्स- 'X' Auraiya वीडियो ग्रैब)
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.