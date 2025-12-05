अवैध हथियारों की सप्लाई: एनआईए का ज्वेलर्स के 13 ठिकानों पर छापा

एनआईए की जांच करीब 19 घंटे चली। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन को भी मंगाया गया। दो गाड़ियों को कोतवाली में खड़ा किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में 3700 कारतूस के साथ कमलकांत वर्मा का कर्मचारी पकड़ा गया था। यह छापा इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। यहां पकड़े गए शत्रुघ्न शर्मा उर्फ लाल शर्मा के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। छापा मार कार्रवाई के दौरान जबरदस्त घेरे बंदी की गई थी। किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूली बच्चों के बैग को भी जांचा गया। दूध और पेपर वालों को भी आने-जाने की इजाजत नहीं थी।