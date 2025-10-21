छपरा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में आग, मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- 'X' Auraiya वीडियो ग्रैब
Chhapra-Anand Vihar Amrit Bharat Express engine fire breaks औरैया में उस समय हड़कंप मच गया। जब छपरा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने तत्काल स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। इंजन में आग की जानकारी मिलते ही अमृत भारत एक्सप्रेस को मेल लाइन की जगह लूप लाइन में लिया गया। तकनीकी स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। जिसने आग पर काबू पाया। इस दौरान लगभग डेढ़ घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। घटना कंचौसी-फफूंद रेलवे स्टेशन के बीच की है।
उत्तर प्रदेश के औरैया के कंचौसी होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार जा रही थी। ट्रेन नंबर 15133 अभी कंचौसी स्टेशन पार कर रही थी कि उसी समय ड्राइवर को इंजन में आग लगने की जानकारी हुई। ड्राइवर ने तत्काल फफूंद रेलवे स्टेशन को इसकी जानकारी दी। मिली सूचना के आधार पर ट्रेन को मेल लाइन से हटकर लूप लाइन में ले लिया गया
मौके पर तकनीकी स्टाफ भी पहुंच गया। जिसे आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे गाड़ी खड़ी रही। बताया गया कि इंजन के वीसीबी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। इसके बाद दूसरा इंजन मौके पर भेजा गया। इसके बाद गाड़ी आगे रवाना हो सकी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में आग की जानकारी मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन गाड़ी के डेढ़ घंटा लेट होने पर परेशान हो गए।
औरैया
उत्तर प्रदेश
