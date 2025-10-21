छपरा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में आग, मचा हड़कंप

Chhapra-Anand Vihar Amrit Bharat Express engine fire breaks औरैया में उस समय हड़कंप मच गया। जब छपरा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने तत्काल स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। इंजन में आग की जानकारी मिलते ही अमृत भारत एक्सप्रेस को मेल लाइन की जगह लूप लाइन में लिया गया। तकनीकी स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। जिसने आग पर काबू पाया। इस दौरान लगभग डेढ़ घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। घटना कंचौसी-फफूंद रेलवे स्टेशन के बीच की है।