महिला को ‘पानी का बताशा’ खाना पड़ गया महंगा, खुला मुंह नहीं हुआ बंद, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ

Auraiya News: औरैया में गोलगप्पा यानी पानी के बतासा खाते समय एक महिला ने मुंह खोला लेकिन वह बंद नहीं हुआ। दर्द से परेशान महिला की आंखों में आंसू आ गए। साथ आई महिलाओं ने समझने का प्रयास किया तो जानकारी हुई कि उनका मुंह बंद नहीं हो रहा है। प्रयास करने के दौरान काफी दर्द हो रहा है। मौके पर खड़े लोगों ने देखा तो जानकारी प्राप्त की। महिला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आनन-फानन जिला अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना औरैया जिला अस्पताल की है।

