डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंचा आत्महत्या के लिए, लोको पायलट की सूझबूझ से बच गई जान

Unable to get DAP fertilizer, farmer upset औरैया में एक किसान डीएपी खाद के लिए केंद्र के कई दिनों से चक्कर लगा रहा था। खाद विक्रेता टाल रहा था। जिससे कि किसान परेशान हो गया। उसकी लाही और आलू की फसल के लिए खाद की जरूरत थी। खाद न मिलने से परेशान किसान आत्महत्या करने के लिए रेल पटरी पर पहुंच गया। इसी बीच फुल स्पीड में आ रही ट्रेन के लोको पायलट को पटरी के बीच युवक खड़ा दिखाई पड़ा। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को लिया। जिससे किसान की जान बच गई। घटना की जानकारी लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर से मिली जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। मामला अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास का है।