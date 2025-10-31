Patrika LogoSwitch to English

औरैया

डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंचा आत्महत्या के लिए, लोको पायलट की सूझबूझ से बच गई जान

Unable to get DAP fertilizer, farmer upset औरैया में एक किसान डीएपी खाद न मिलने से नाराज हो गया। ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। लोको पायलट की सूझबूझ से युवक की जान बच गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने युवक से बातचीत की।

Google source verification

औरैया

image

Narendra Awasthi

Oct 31, 2025

खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंच रेल पटरी पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unable to get DAP fertilizer, farmer upset औरैया में एक किसान डीएपी खाद के लिए केंद्र के कई दिनों से चक्कर लगा रहा था। खाद विक्रेता टाल रहा था। जिससे कि किसान परेशान हो गया। उसकी लाही और आलू की फसल के लिए खाद की जरूरत थी। खाद न मिलने से परेशान किसान आत्महत्या करने के लिए रेल पटरी पर पहुंच गया। इसी बीच फुल स्पीड में आ रही ट्रेन के लोको पायलट को पटरी के बीच युवक खड़ा दिखाई पड़ा। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को लिया। जिससे किसान की जान बच गई। घटना की जानकारी लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर से मिली जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। मामला अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास का है।

खाद के लिए केंद्र के चक्कर लगा रहा था

उत्तर प्रदेश के दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। इटावा की तरफ से आ रही ट्रेन के लोको पायलट ने देखा कि पटरी के बीच कोई खड़ा है। इस पर उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ी कर दिया। जिससे युवक की जान बच गई। घटना की जानकारी लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने युवक से बातचीत की और समझा-बूझाकर उसे रेलवे ट्रैक से अलग किया। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ पाई।

बिधूना क्षेत्र का रहने वाला

पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसका नाम उपदेश कुमार पुत्र शिवनाथ सिंह है और वह बिधूना थाना क्षेत्र के गुरखुंदा गांव का रहने वाला है। आत्महत्या के कारण के विषय में उसने बताया कि उसकी लाही और आलू की फसल को डीएपी खाद की जरूरत है। पिछले कई दिनों से वह नेविल गंज के इफ्को केंद्र का चक्कर लगा रहा है। लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। टाल रहा है। जिससे वह परेशान हो गया और आक्रोश में उसने आत्महत्या करने की कोशिश की।

खाद दिलाने का मिला आश्वासन

आरपीएफ ने युवक को अछल्दा थाना पुलिस को सौंप दिया। उप निरीक्षक धर्मेंद्र ने उपदेश कुमार से बातचीत की और संबंधित अधिकारियों से भी खाद के विषय में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उपदेश कुमार को डीएपी का दी जाएगी। 

31 Oct 2025 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसान पहुंचा आत्महत्या के लिए, लोको पायलट की सूझबूझ से बच गई जान

औरैया

उत्तर प्रदेश

